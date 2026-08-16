Ha manomesso e staccato volontariamente il braccialetto elettronico dalla caviglia danneggiandolo. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un ventenne licatese residente a Camastra, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il giovane deve rispondere di danneggiamento aggravato. Nel corso del controllo i militari hanno recuperato e sequestrato il dispositivo elettronico.

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