Ferragosto a San Leone, meno caos non significa meno successo: è cambiato il modo di vivere la notte

Meno code, meno folla sulle spiagge, niente lungomare paralizzato. Ma siamo davvero sicuri che siano questi gli indicatori con cui misurare il successo di una notte di Ferragosto?

Perché il rischio, guardando San Leone con gli occhi di venti o trent’anni fa, è quello di confondere il caos con il successo e il traffico con la partecipazione. Una colonna interminabile di automobili non è necessariamente il segnale di una località viva, così come migliaia di persone ammassate sulla stessa spiaggia non rappresentano automaticamente un risultato positivo.

La notte tra il 14 e il 15 agosto ha mostrato certamente una San Leone diversa. La circolazione è stata più fluida, le spiagge non sono state invase come accadeva un tempo e sul lungomare non si sono viste quelle concentrazioni che trasformavano Ferragosto in una sorta di grande rito collettivo. Ma questo non significa necessariamente che San Leone fosse “morta”.

Sono cambiate le abitudini, soprattutto quelle dei giovani.

Il Ferragosto di una volta era la notte nella quale sembrava che tutto fosse consentito: tende sulla spiaggia, falò, casse a tutto volume, alcol, gruppi accampati sull’arenile per ore e il bagno collettivo a mezzanotte. Un rito che aveva certamente il suo fascino, ma anche conseguenze che conosciamo bene: problemi di sicurezza, eccessi e montagne di rifiuti da raccogliere la mattina successiva.

Oggi quella generazione e quel modo di vivere Ferragosto non sono più necessariamente il modello di riferimento.

Nella notte appena trascorsa molti ragazzi erano vestiti bene, pronti a raggiungere discoteche, locali e feste organizzate dopo la mezzanotte. Non avevano bisogno di occupare una spiaggia per dodici ore né di trasformare il lungomare in un gigantesco parcheggio per sentirsi parte della festa.

E a mezzanotte San Leone ha comunque regalato uno spettacolo suggestivo. Da diversi punti del litorale sono partiti contemporaneamente fuochi d’artificio, visibili anche a grande distanza. Per chi osservava il litorale da lontano, il colpo d’occhio è stato notevole: punti luminosi lungo la costa che hanno salutato insieme l’arrivo del Ferragosto.

C’era gente nei ristoranti, nelle pizzerie e nei locali. C’erano feste private e appuntamenti organizzati dalle attività. E trovare parcheggio, nonostante l’assenza delle famigerate colonne chilometriche, non era affatto semplice.

Forse, allora, dobbiamo cambiare anche il metro con cui giudichiamo il successo di una serata.

Il turismo e l’intrattenimento contemporanei non si misurano soltanto contando quante persone riescono a entrare contemporaneamente in un lungomare. Conta anche la qualità della presenza: persone che cenano, consumano, frequentano le attività, scelgono un locale, apprezzano il territorio e magari decidono di tornarci.

In altre parole: non servono necessariamente centomila persone che producono caos. Possono valere di più presenze numericamente inferiori, ma capaci di generare economia e vivere il territorio con maggiore consapevolezza. Pochi ma buoni, verrebbe da dire. E soprattutto disposti a spendere e ad apprezzare ciò che trovano.

Naturalmente questo non significa che San Leone non abbia bisogno di eventi, animazione e programmazione. Al contrario. Una località turistica deve offrire occasioni di aggregazione e deve essere capace di attrarre persone. E sarebbe sbagliato ignorare le preoccupazioni di commercianti e operatori che registrano una stagione meno brillante rispetto alle aspettative.

Ma è altrettanto sbagliato stabilire un’equazione automatica: meno traffico uguale fallimento, meno folla uguale San Leone deserta.

Se il parametro del successo deve essere rimanere bloccati un’ora in automobile, non trovare un metro quadrato libero sulla spiaggia e consegnare all’alba tonnellate di rifiuti agli operatori ecologici, allora probabilmente è un parametro che appartiene a un’altra epoca.

Il Ferragosto cambia perché è cambiata la società. Sono cambiate le modalità di aggregazione, l’offerta dei locali e soprattutto i giovani. Chi ha vent’anni oggi non necessariamente cerca la “notte del delirio” che cercavano le generazioni precedenti.

Forse San Leone non deve rimpiangere quel modello, ma costruirne uno nuovo: meno improvvisazione, più qualità; meno caos, più servizi; meno ossessione per i grandi numeri e maggiore attenzione a ciò che quelle presenze lasciano realmente al territorio.

Perché una località piena di automobili ferme non è necessariamente una località turistica di successo.

A volte è soltanto una località piena di automobili ferme.

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