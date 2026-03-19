Trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un quarantenne incensurato del posto. L’uomo durante un controllo in strada è stato sorpreso con alcuni grammi di hashish.

Da lì a poco è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina, circa 700 grammi di marijuana e poco più di 100 grammi di hashish. In casa sono stati trovati anche bilancini di precisione, coltelli, sostanza utilizzata per il “taglio” della droga, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma in denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Per il quarantenne sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Nelle prossime ore è attesa l’udienza di convalida dell’arresto.

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