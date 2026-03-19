Ha picchiato la compagna convivente. La donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni sparse in varie parti del corpo. Lui, un cinquantenne disoccupato di Canicattì, è finito nei guai. I carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Con un provvedimento d’urgenza, la Procura della Repubblica di Agrigento, altresì ha disposto a carico dell’indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare.

Provvedimento che prevede l’obbligo di stare lontano dall’abitazione della donna, di non frequentare i posti dove solitamente si reca e anche il divieto di comunicazione, con qualsiasi mezzo con la stessa. Subito è stato attivato il cosiddetto “Codice rosso”. L’uomo ha maltrattato la compagna, una quarantenne sua concittadina, e non sarebbe stata neanche la prima volta.

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