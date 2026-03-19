Tornano a colpire i ladri di auto nell’Agrigentino. Nelle ultime ore sono state rubate tre vetture tra Canicattì e San Giovanni Gemini, tutte dello stesso marchio Fiat. Ad entrare in azione una o più bande organizzate. Il primo episodio si è verificato a Canicattì dove è stata portata via una Fiat 500 L parcheggiata sotto casa del proprietario in via Alcide De Gasperi.

Altri due furti sono stati messi a segno a San Giovanni Gemini dove sono sparite due Fiat Panda 4×4. Anche in questi casi le vetture erano parcheggiate nei pressi delle abitazioni dei proprietari. I furti sono stati compiuti durante le ore notturne. Le vittime hanno formalizzato denuncia ai carabinieri delle Compagnie di Canicattì e Cammarata.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’indagine con l’ipotesi di furto aggravato. I militari dell’Arma per risalire ai responsabili e tentare di recuperare i veicoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp