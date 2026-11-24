Il gip del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato l’arresto di Salvatore Sicilia, 43 anni, di Favara, fermato dai carabinieri con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari, rigettando la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero Luisa Piccolo.

Il blitz era scattato nel fine settimana a opera dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara. I carabinieri avevano eseguito una doppia perquisizione, dapprima nel bar di proprietà del 43enne e successivamente nella sua abitazione.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 3,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 8,5 grammi di mannitolo, sostanza solitamente impiegata per il “taglio” dello stupefacente così da aumentare il peso delle dosi. All’interno dell’appartamento dell’uomo i militari hanno inoltre scoperto una pistola calibro 9 con la matricola abrasa, completa di cinque cartucce dello stesso calibro.

Salvatore Sicilia è il fratello minore di Giuseppe Sicilia, indicato dagli inquirenti come il boss di Cosa nostra favarese.

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