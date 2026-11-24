Campione positivo alla Legionella in un albergo, controlli sulla rete del Villaggio Mosè

Un turista olandese di 56 anni ha sviluppato una polmonite da Legionella dopo un soggiorno in una struttura ricettiva. Secondo le notizie diffuse, l’ASP avrebbe rilevato il batterio in un campione d’acqua prelevato al punto di fornitura AICA. Annunciati ulteriori controlli sulla condotta che serve gli hotel.

AGRIGENTO – Un caso di legionellosi segnalato dopo il soggiorno di un turista in un albergo del Villaggio Mosè porta l’attenzione sulla sicurezza degli impianti idrici delle strutture ricettive. La vicenda riguarda un cittadino olandese di 56 anni, al quale sarebbe stata diagnosticata una polmonite da Legionella pneumophila. Le sue condizioni, secondo le informazioni diffuse, sarebbero buone. Non è tuttavia dimostrato che il contagio sia avvenuto proprio nella struttura alberghiera.

Il primo campione è risultato positivo

Secondo quanto riferito dalle ricostruzioni giornalistiche, nel corso degli accertamenti l’ASP avrebbe riscontrato la presenza del batterio in un campione d’acqua prelevato dal rubinetto di fornitura diretta AICA dell’albergo. Non essendo disponibile il referto originale, il dato viene riportato sulla base delle informazioni pubblicate.

Sotto osservazione la Condotta degli Alberghi

È stato annunciato l’avvio di ulteriori campionamenti da parte di AICA lungo la cosiddetta Condotta degli Alberghi, che serve diverse attività ricettive del Villaggio Mosè ed è alimentata dal serbatoio di Cozzo Mosè. L’obiettivo è verificare se la positività sia circoscritta all’impianto della struttura interessata oppure se vi siano riscontri anche nella rete di distribuzione. Al momento non abbiamo reperito comunicazioni ufficiali con i risultati di questi ulteriori controlli. Questo non significa che i campionamenti non siano stati effettuati, ma che i relativi esiti non risultano pubblicamente disponibili nelle fonti consultate. Non è quindi possibile affermare che la condotta sia contaminata, né escludere che il problema sia limitato al singolo impianto.

AICA, ASP e Comune chiariscano

Le domande sono precise: quanti campioni sono stati prelevati? In quali punti della rete? Sono emerse altre positività? Sono state disposte eventuali misure di prevenzione o sanificazione? La Legionella si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di minuscole goccioline d’acqua contaminate, ad esempio durante l’utilizzo delle docce. Non si trasmette normalmente da persona a persona e non coincide con il semplice consumo di acqua. Non ci sono elementi per parlare di una contaminazione generalizzata della rete idrica o di un’emergenza sanitaria per la città. Ma proprio per evitare allarmismi servono risultati verificabili e informazioni chiare.

La sicurezza dell’acqua nelle strutture ricettive riguarda la salute degli ospiti, la tutela degli operatori e la credibilità turistica di Agrigento. AICA, ASP e amministrazione comunale rendano noti gli esiti dei controlli: su una questione del genere la trasparenza è indispensabile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp