Duemilacinquecento fabbricati e mille terreni nella ricognizione preliminare. Prima di vendere, la giunta Sodano deve fare chiarezza su proprietà, consistenza e situazione catastale.

AGRIGENTO – Quasi 6,9 milioni di euro di entrate previste dalla vendita di immobili comunali nel triennio 2026-2028. Ma mentre il Comune programma le dismissioni, la ricognizione del patrimonio è ancora in corso. Prima di vendere, bisogna sapere con certezza che cosa si possiede. Durante il dibattito consiliare, l’assessore al Bilancio e al Patrimonio Raffaele Trano ha riferito che una prima estrazione dalla banca dati catastale ha restituito circa 2.500 fabbricati e 1.000 terreni intestati all’ente. Sono numeri preliminari, ancora da verificare: nell’elenco figurano anche aree di sedime, edilizia convenzionata e sovvenzionata e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Non significa che tutti questi immobili siano irregolari o privi di accatastamento. Significa che il Comune deve completare la ricostruzione della propria consistenza patrimoniale.

Un incarico da 41.500 euro

Per questo lavoro è stato affidato a Libram Srl, società del gruppo Maggioli, un servizio di ricognizione straordinaria e aggiornamento informatico dell’inventario immobiliare. L’affidamento, identificato dal CIG B9CA5F9380, è stato registrato il 23 dicembre 2025 per 41.500 euro, durante la precedente amministrazione. Il termine indicato per il completamento è il 31 dicembre 2026.

La giunta Sodano non ha avviato l’incarico, ma ha la responsabilità di seguirne l’esecuzione e utilizzare i risultati. Occorre incrociare dati catastali, titoli di proprietà e documentazione degli uffici, individuando anche eventuali beni non correttamente volturati.

Il piano delle vendite

La questione riguarda direttamente il piano delle alienazioni, che prevede entrate per 6.865.192,19 euro. Tra gli immobili di maggiore valore figurano l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di viale della Vittoria, stimata 2.828.000 euro, l’area dell’ex scuola di Villaseta, valutata 1.760.000 euro, e il Boccone del Povero, con una stima di 1.120.000 euro.

Ma una stima non equivale a un incasso. Per ogni immobile occorre verificare proprietà, disponibilità, eventuali vincoli e condizioni necessarie alla vendita. Il piano comprende anche beni da valorizzare attraverso locazioni e concessioni: scelte che richiedono valutazioni precise.

La prova per l’amministrazione

Un inventario incompleto può ostacolare non soltanto le vendite, ma anche il recupero degli immobili inutilizzati e la programmazione degli interventi. Sarebbe utile disporre di una scheda aggiornata per ogni bene comunale, con ubicazione, destinazione, stato di manutenzione, situazione catastale e valore. La giunta Sodano ha una doppia responsabilità: completare la ricognizione e trasformare il patrimonio in una risorsa concreta per Agrigento.

I quasi 7 milioni previsti dal piano sono un obiettivo, non una certezza. Il risultato si misurerà sulle procedure concluse e sulle somme effettivamente entrate nelle casse comunali.

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