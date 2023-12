Un cane è stato trovato moribondo in contrada “Crocca” a Favara. Ad accorrere, una volta scattata la segnalazione, è stato la veterinaria agrigentina Leila Li Causi. “Non sono arrivata in tempo – racconta la professionista -. Alle 7 e 30 è arrivata la chiamata e già alle 8.15 ero sul posto. Ma era troppo tardi. Non ho dubbi sul fatto che il cane sia deceduto per avvelenamento da metaldeide, il veleno per le lumache. Questo è il periodo. Occhi aperti a non lasciare il vostro cane libero di vagare per i campi. State attenti”. L’animale non è risultato essere microchippato, verosimilmente, un proprietario doveva averlo.