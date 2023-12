Sfregiata al volto e alle spalle dall’acido e a lanciarglielo contro sarebbe stato il compagno. Una donna è stata portata in ambulanza, scortata dalle auto della polizia, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il gravissimo fatto è accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro. Sul posto accorsi gli agenti del Commissariato cittadino e il personale della squadra Mobile di Agrigento. L’uomo è stato fermato. Ha lievi ustioni alle mani ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Secondo quanto ricostruito l’uomo, G.M., di Palma di Montechiaro le avrebbe teso un agguato in casa e le ha lanciato contro un contenitore pieno di acido. La donna è riuscita a scappare chiedendo aiuto ai vicini. (IN AGGIORNAMENTO)