Mercoledì , 6 dicembre, alle 20.30, turno infrasettimanale per la Fortitudo Agrigento che al PalaMoncada affronterà l’Urania Milano. I biancazzurri mettono alle spalle la sconfitta di domenica scorsa. “Della partita contro Rieti ci sarebbero tante cose da analizzare- commenta il coach Damiamo Pilot- ma il tempo è poco e mercoledì arriva un avversario come Milano che ha giocato venerdì e che avrà sicuramente riposato più di noi e questo è già il primo dato su cui porre grande attenzione. Le loro caratteristiche sono ben chiare da inizio campionato, hanno un attacco che può produrre break in pochissimi minuti grazie al tiro da 3 punti, il livello di concentrazione deve essere oltre la soglia, perché tempo per recuperare le energie non lo abbiamo, quindi, ognuno dovrà metterci uno sforzo extra per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale.”