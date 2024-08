E’ stato sorpreso all’interno di un impianto fotovoltaico in possesso di un fucile automatico, calibro 12, con matricola abrasa e una cartuccia inserita nella camera da scoppio. Arma illegalmente detenuta e pronta all’uso. Un operaio cinquantunenne, di Palma di Montechiaro, è stato arrestato. Deve rispondere del reato di porto, detenzione e ricettazione di arma clandestina. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, in regime di arresti domiciliari.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Licata e della Stazione di Palma. I militari dell’Arma hanno notato uno “strano” movimento all’impianto fotovoltaico di contrada “Narbona”, da qui la decisione di effettuare un controllo. Appena dentro la scoperta dell’uomo armato di fucile. Il 51enne per la sua presenza in quella struttura e il possesso dell’arma da sparo al riguardo non avrebbe saputo fornire alcuna giustificazione. Il fucile, apparso in ottimo stato di conservazione ed efficienza, è stato repertato e posto sotto sequestro.