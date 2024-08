Ignoti hanno tagliato e fatto finire sul terreno 50 piante di uva da mosto all’interno di un terreno di proprietà di una sessantenne, insegnante, di Siculiana. E’ stata la stessa proprietaria, recandosi nel suo fondo, in contrada “Palombara”, in territorio siculianese, ad accorgersi dell’accaduto. Poi si è presentata ai carabinieri della Stazione cittadina e ha formalizzato la denuncia.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. L’attività investigativa non si preannuncia semplice. La vittima, come prassi vuole, sarebbe stata già ascoltata dagli investigatori, ma sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni nulla è trapelato. Fitto il riserbo dei carabinieri, che non lasciano trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni.