Si intrufolano in un’abitazione, attraverso una finestra, e riescono a trovare e portare via soldi e gioielli per circa otto mila euro. È accaduto, nei giorni scorsi, in pieno giorno, a Sciacca. I malviventi hanno agito indisturbati approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

La scoperta è stata fatta al momento del loro rientro. Hanno trovato tutto a soqquadro ed erano spariti denaro contante e monili d’oro. Il padrone di casa, un cinquantenne saccense, non ha potuto far altro che presentarsi alla caserma dei carabinieri e formalizzare una denuncia a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.