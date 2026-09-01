È di quattro persone denunciate e 120 grammi di stupefacente sequestrato il bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri della Compagnia di Licata effettuati negli ultimi giorni. Nel quartiere del “Bronx” di via Palma tre giovani sono finiti nei guai. Il primo a cadere nella “rete” dei militari dell’Arma è stato un trentenne disoccupato, licatese, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, appena acquistate da un pusher che è riuscito a scappare alla vista dei militari.

A carico del trentenne è scattata la denuncia alla Procura di Agrigento per favoreggiamento ad ignoto spacciatore. Nella stessa zona altri carabinieri hanno bloccato due palmesi, entrambi 17enni e studenti. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati con 110 grammi di hashish. Quasi sicuramente si erano recati nella vicina Licata per rifornirsi di droga.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato, in concorso, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Da via Palma a via Gela, dove nel corso di un controllo stradale un cinquantenne pizzaiolo del luogo è stato trovato in possesso di una spranga di ferro, un coltello a serramanico e poco meno di dieci grammi di hashish.

E’ stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, nonché segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. L’uomo è stato fermato a bordo di un’utilitaria.

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