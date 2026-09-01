I carabinieri hanno avviato le indagini su una rissa che ha coinvolto un gruppo di ragazzi. E’ successo nelle scorse notti nei pressi di piazza 1 Maggio, nel centro di Ravanusa. Ad affrontarsi, secondo una prima ricostruzione, almeno quattro giovani.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato la zuffa. I partecipanti dalle parole sono passati alle vie di fatto prendendosi a calci, schiaffi e pugni davanti ad alcuni increduli passanti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari che hanno avviato le indagini.

All’arrivo dei carabinieri i protagonisti della rissa si erano dileguati. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’acquisizione dei filmati di telecamere di impianti di video sorveglianza collocate nella zona. Non è escluso che possono avere ripreso qualcosa di utile all’attività investigativa.

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