EgoGreen diventa multiservice: nasce EgoPhone, internet e mobile per privati e imprese

Dopo luce e gas, EgoGreen amplia la propria offerta e debutta nel settore delle telecomunicazioni con EgoPhone. Marcello Giavarini: «Vogliamo mettere sempre più servizi a disposizione dei nostri clienti e diventare leader in Sicilia».

EgoGreen allarga i propri orizzonti e compie un nuovo passo nel percorso che punta a trasformare gli EgoPoint in veri e propri centri multiservice. Dopo energia elettrica e gas, arriva EgoPhone, il nuovo servizio dedicato a internet e telefonia mobile, presentato ad Agrigento.

A spiegare il progetto è Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen, che sottolinea come l’ingresso nel settore delle telecomunicazioni fosse già stato programmato da tempo.

«Lo avevamo annunciato già lo scorso anno. Dopo energia, luce e gas, era giusto offrire ai nostri clienti anche un’altra opportunità: la connessione. Abbiamo chiuso un contratto con un operatore nazionale e possiamo quindi garantire una copertura su tutto il territorio, cercando sempre di offrire servizi vantaggiosi per l’utente».

L’obiettivo va però oltre il lancio di EgoPhone. La strategia dell’azienda è quella di ampliare progressivamente i servizi disponibili all’interno della propria rete commerciale.

«Con EgoPhone vogliamo fare il primo passo per trasformare i nostri negozi EgoGreen in un multiservice a disposizione della clientela».

In questa direzione rientra anche l’accordo raggiunto con Aica, che permette di effettuare negli EgoPoint alcune operazioni legate al servizio idrico, come le volture e le richieste relative alle bollette.

«Aica non dispone di una rete capillare di sportelli in tutta la provincia – spiega Giavarini –. Noi invece siamo presenti sul territorio. Un cliente, per esempio, non deve necessariamente spostarsi da Licata ad Agrigento per una voltura o per chiedere una bolletta: può rivolgersi agli EgoPoint di Licata, Canicattì o Agrigento e risolvere il problema».

Una trasformazione che accompagna anche una parziale revisione della strategia di espansione dell’azienda. Resta il progetto dei 180 negozi in tre anni in Italia, ma EgoGreen vuole rafforzare innanzitutto la propria presenza nel Mezzogiorno e soprattutto nell’Isola.

«Agrigento è casa mia, è inutile nasconderlo – afferma Giavarini –. Continuiamo a lavorare sull’espansione dei 180 negozi, ma stiamo cambiando un po’ strategia. Essendo una società fortemente radicata al Sud, vogliamo diventare leader in Sicilia».

Da EgoPhone a Miss Italia

La presenza di EgoGreen sul territorio non passa soltanto attraverso l’attività imprenditoriale. Negli ultimi anni il marchio ha legato il proprio nome allo sport, alla cultura e alle iniziative benefiche, confermando quest’anno anche il sostegno al concorso di Miss Italia.

La presentazione di EgoPhone ha infatti preceduto di poche ore la finalissima regionale di Miss Sicilia ad Agrigento, dalla quale sarebbe stata scelta la rappresentante siciliana destinata al concorso nazionale.

«È una manifestazione alla quale tengo molto – sottolinea Giavarini – e che, insieme allo sport e alle altre iniziative che sosteniamo, mi rende personalmente orgoglioso. Sono orgoglioso di poter portare questo appuntamento ad Agrigento».

Poi una speranza affidata alla futura rappresentante dell’Isola. L’ultima siciliana a conquistare il titolo nazionale di Miss Italia risale al 2014.

«Può essere che questo sia l’anno fortunato della Sicilia? Chissà».

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