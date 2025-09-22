Trovato in possesso di poco più di un grammo di cocaina e di due bilancini di precisione occultati all’interno di un contenitore. A finire nei guai un commerciante di 44 anni, residente a Favara. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, unitamente al personale della squadra Mobile e dell’unità cinofili della Guardia di finanza, lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria.

E in un’altra attività commerciale, nel corso di un controllo, il cane dell’unità cinofila delle Fiamme gialle, ha segnalato qualcosa nella cassaforte. Aperto l’armadietto metallico, all’interno di due barattoli di vetro è stata rinvenuta una modica quantità di marijuana e hashish. Il proprietario, un trentasettenne di Favara, è stato segnalato alla Prefettura per uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso l’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti.

