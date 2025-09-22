Era irreperibile dal settembre del 2023. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento lo hanno scovato, bloccato e arrestato. Si tratta di Giuseppe Papia, 67 anni, di Favara, riconosciuto responsabile di più episodi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti per cui è stato condannato sono stati commessi ad Agrigento e Milano.

I militari gli hanno notificato le ordinanze di carcerazione emesse dalla Corte di Appello di Palermo e dalla Procura di Milano. Dovrà scontare complessivamente 10 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Il favarese nel settembre di due anni fa aveva fatto perdere le proprie tracce in seguito alle emissioni di provvedimenti di cattura.

