Un maxi incendio è divampato all’interno dello spiazzale di “Ecoface Industry”, azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti anche speciali, nella zona industriale di Ravanusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme. L’opera di spegnimento, come informa il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, è però complesso.

“Mi trovo personalmente sul luogo dell’incendio, insieme alle autorità competenti – commenta il primo cittadino -. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, a causa della possibile natura dei rifiuti coinvolti e della qualità dell’aria, invito tutti i cittadini a rimanere in casa, tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti. La tutela della salute in questo momento è la priorità. Vi terrò costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione”.

Il personale dell’Arpa di Agrigento è accorso nella zona industriale di Ravanusa, mentre i pompieri hanno iniziato, con un escavatore, a smassare i rifiuti inceneriti, scongiurando di fatto l’allargamento del fronte del fuoco. I carabinieri della Stazione di Ravanusa e della Compagnia di Licata, hanno avviato le indagini.

