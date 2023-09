Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, ha inflitto le condanne nei confronti di Marco Ferraro, 26 anni, di Ribera, e Ajmen Mahjoub, 29 anni, di Sciacca, originario della Tunisia, arrestati dalla polizia stradale lo scorso 10 marzo, nei pressi di Buonfornello, nel Palermitano, dopo avere fatto rifornimento di droga.

Inflitti 8 mesi di reclusione a Ferraro e 1 anno a Mahjoub. Il pubblico ministero aveva chiesto 6 anni per quest’ultimo e 4 anni per Ferraro. I due vennero trovati in possesso di 20 grammi di cocaina e 11 di eroina. Nei confronti di Ferraro è stata disposta la sospensione condizionale della pena e sono stati revocati gli arresti domiciliari.