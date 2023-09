Momenti di panico in contrada Caos dove una coppia di coniugi di Torino e i loro tre figli piccoli, in vacanza in provincia di Agrigento, sono rimasti bloccati all’interno dell’ascensore nella Casa Natale di Luigi Pirandello.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti tempestivamente sul posto, in poco tempo sono riusciti a liberare le persone rimaste bloccate all’interno.

A quanto si apprende l’impianto stesso si era bloccato e non sarebbe stato possibile effettuare alcuna manovra manuale. La disavventura si è conclusa con una foto di gruppo con i vigili del fuoco.