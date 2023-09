Lunedì 11 settembre prossimo verrà ripristinato lo “Street Control”, uno strumento in dotazione all’Ufficio Infortunistica che servirà per il controllo della sicurezza stradale. Si tratta di una videocamera che verrà montata su un’auto della Polizia Locale e che permetterà di rilevare non solo le auto in sosta vietata ed in doppia fila ma anche eventuali polizze assicurative scadute o mancanti e revisioni non effettuate. “Successivamente- dice l’assessore alla Polizia Locale di Agrigento, Carmelo Cantone- Verranno comunicate le date del servizio che verrà espletato nel mese di settembre.” Ecco le Vie interessate: l’11 settembre: Viale della Vittoria, Piazza Vittorio Emanuele, Via Imera, Via Cicerone, Via San Vito e Vie e Traverse limitrofe.