In trasferta a Catania per rifornirsi di cocaina. Due giovani licatesi sono stati arrestati perché trovati in possesso di 250 grammi di polvere bianca occultata all’interno dell’autovettura sulla quale viaggiavano. Sono stati fermati lungo la strada Statale 417, nel territorio di Ramacca. I due si trovavano a bordo di una Fiat 500 proveniente da Catania.

Durante il controllo, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo un involucro contenente oltre 250 grammi lordi di sostanza stupefacente, nascosto nel vano motore dell’automobile, sotto una parte della scocca nella zona compresa tra il parabrezza e i tergicristalli.

Dalla droga sequestrata sarebbero state ricavabili diverse centinaia di dosi. Per entrambi è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Nel corso dell’udienza celebrata dinanzi al Tribunale di Caltagirone, il Pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il giudice, pur convalidando gli arresti, non ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto nei confronti dei due giovani misure cautelari non custodiali: l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di Licata, con le ulteriori prescrizioni stabilite nell’ordinanza.

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