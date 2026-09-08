Sarà l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody a chiudere la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il concerto, in programma sabato 12 settembre alle ore 21, vedrà sul palco del Giardino Botanico una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali.

Il repertorio, infatti, spazia dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’inedita e imponente veste sinfonico-corale. Direttore d’orchestra è il Maestro Antonio Cusumano, mentre la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody). L’esibizione fa seguito a quella, apprezzatissima, del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, che al Teatro dell’Efebo ha confermato di essere in grado, da vero One Man Show, di esprimere talento e tecnica con uno stile trasversale e per certi versi unico, frutto di contaminazione tra generi molto diversi.

Biglietti in vendita su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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