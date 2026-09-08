Alla fine la soluzione è stata trovata. Le otto classi della scuola Pirandello saranno distribuite tra il plesso Lauricella e il Garibaldi: le tre prime medie andranno nella sede centrale di viale della Vittoria, mentre seconde e terze saranno ospitate in via Diodoro Siculo. Il Ginnasio del Liceo Classico Empedocle, dunque, non si sposta e rimarrà al Garibaldi, dove è ospitato ormai da decenni.

È la soluzione dell’ultima ora individuata dall’amministrazione comunale di Agrigento per consentire l’avvio delle attività scolastiche e, come si suol dire, salvare capra e cavoli. Si attende adesso la circolare che dovrà formalizzare la nuova organizzazione, ma il quadro sarebbe ormai definito.

A rendere possibile l’operazione è stata la disponibilità complessiva di otto aule all’interno dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro, guidato dalla dirigente Rosellina Greco: tre nella sede centrale Lauricella di viale della Vittoria e cinque nel plesso Garibaldi di via Diodoro Siculo.

La Pirandello, quindi, resterà interamente all’interno dell’Agrigento Centro, anche se divisa in due sedi: tre classi prime alla Lauricella e cinque classi, tra seconde e terze, al Garibaldi.

Il Ginnasio non si tocca

Si chiude così, almeno per il momento, anche il caso che aveva interessato il Ginnasio del Liceo Classico Empedocle. Nei giorni scorsi, infatti, tra le ipotesi prese in considerazione per liberare gli spazi necessari alla Pirandello c’era stata anche quella di trasferire le classi del Ginnasio, ospitate da decenni al Garibaldi.

Un’ipotesi particolarmente delicata perché avrebbe significato spostare classi di una scuola superiore, e dunque di competenza del Libero Consorzio Comunale, per fare posto agli studenti di una scuola media la cui edilizia scolastica fa invece capo al Comune di Agrigento.

Alla fine non sarà necessario. Le cinque aule disponibili al Garibaldi, sommate alle tre della Lauricella, consentono di raggiungere esattamente le otto aule necessarie alla Pirandello, senza intervenire sugli spazi occupati dal Ginnasio.

Una vicenda iniziata mesi fa

Si arriva così alla soluzione dopo settimane di riunioni, sopralluoghi e tavoli tecnici. La questione nasce dalle condizioni dell’edificio della Pirandello di via Acrone, sul quale già nei mesi scorsi erano emerse criticità.

Nell’aprile 2026 era arrivato il pronunciamento regionale sull’agibilità dell’immobile. La precedente amministrazione aveva chiesto chiarimenti, contestando le conclusioni della relazione, ma dalla Regione sarebbe successivamente arrivata la conferma. Nel frattempo l’edificio era rimasto utilizzato e aveva ospitato anche un seggio elettorale in occasione delle amministrative.

Con l’insediamento della nuova amministrazione il dossier è tornato sul tavolo. L’assessore all’Edilizia scolastica Eleonora Sciortino aveva spiegato nei giorni scorsi che erano stati sondati diversi istituti e che, insieme al Provveditorato e alle istituzioni scolastiche coinvolte, era partita una ricognizione per individuare le otto aule.

La prima soluzione emersa era proprio il Garibaldi, ma per trovare tutti gli spazi necessari si era arrivati a ipotizzare lo spostamento del Ginnasio.

Adesso l’incastro è stato trovato senza ricorrere a questa soluzione.

Il nodo della comunicazione

La vicenda ha toccato anche un argomento particolarmente spinoso nel mondo della scuola. Le dirigenze scolastiche coinvolte hanno mantenuto in questi giorni grande prudenza nelle comunicazioni, preferendo attendere la definizione degli accordi prima di rendere pubbliche ipotesi ancora in discussione.

Una cautela comprensibile nell’ambito dell’autonomia scolastica, ma che si scontra inevitabilmente con la richiesta di informazioni da parte delle famiglie. Nell’era della comunicazione e dei social, l’immagine e la percezione di un istituto pesano anche sulle scelte delle iscrizioni, e parlare di trasferimenti, problemi agli immobili o spostamenti di classi è inevitabilmente materia delicata.

Non è passata inosservata, in questo quadro, neppure la presenza questa mattina del sindaco Michele Sodano alla cerimonia di accoglienza delle prime classi del Liceo Classico Empedocle. Proprio quelle classi del Ginnasio che, nelle ipotesi circolate nei giorni scorsi, avrebbero potuto essere interessate da uno spostamento e che invece resteranno al Garibaldi.

Pirandello divisa, ma resta in Agrigento Centro

Resta naturalmente il disagio per le famiglie della Pirandello. Molti genitori avevano scelto la scuola di via Acrone anche per ragioni logistiche: per la vicinanza alla stazione, al centro cittadino o al luogo di lavoro. La soluzione individuata comporterà inevitabilmente una modifica dell’organizzazione quotidiana.

Rispetto all’ipotesi iniziale, però, la distribuzione tra Lauricella e Garibaldi consente almeno di mantenere tutte le otto classi all’interno dello stesso istituto comprensivo e di non aprire un ulteriore fronte con il trasferimento del Ginnasio.

Adesso manca l’ultimo passaggio: la circolare che dovrà mettere nero su bianco la nuova sistemazione.

Poi resterà da affrontare la questione più importante e certamente non provvisoria: che futuro avrà l’edificio della Pirandello di via Acrone e quando gli studenti potranno tornare ad avere una sede unica e stabile.

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