Super lavoro per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sciacca per le giornate di Carnevale che si è chiuso domenica notte. Un pluripregiudicato agrigentino di 35 anni è stato denunciato per possesso di coltelli di genere vietato. L’uomo è stato fermato ad uno dei posti di controllo che i poliziotti hanno effettuato nell’ambito delle attività di prevenzione di ordine pubblico estese durante il Carnevale di Sciacca.

Gli agenti hanno avanzato richiesta alla Questura di Agrigento per l’attivazione nei confronti del pregiudicato della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare a Sciacca per un periodo di tre anni. Analoga richiesta è stata presentata per un palermitano di 45 anni che nel circuito della festa è stato trovato in possesso di hashish. Da segnalare, infine, che in Commissariato sono state presentate due denunce per furto di autovetture. Una delle auto è stata poi abbandonata e ritrovata.

