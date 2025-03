Quattro atleti agrigentini tornano vittoriosi dai campionati europei del durissimo Karate Kyokushinkai in Spagna a Barcellona per lo spanish open. “Piazzamenti strepitosi – spiega il maestro Alessandro Caramanno – in quanto è il primo europeo per loro e trovarsi di fronte a 700 atleti e 1000 spettatori per un evento di tale portata e di tale levatura e vincere non è proprio semplice”. Trionfa in maniera eccellente come campione europeo Giuseppe Morreale 11 anni al 1° posto dopo avere disputato combattimenti duri e faticosi. Un combattimento mozzafiato ha coinvolto l’atleta Flavia Fratello, 14 anni, che si classifica al 4° posto.

Al quarto posto anche Michele Argento, 14 anni. “Il mio atleta Miki che ha disputato 5 difficilissimi combattimenti vincendone 3 viene fermato all’accesso al podio da un ragazzo con cui per 2 tesissimi combattimenti ha poi la meglio nella decisione arbitrale”, dice Caramanno. Quarto posto anche per Matteo Americo, 10 anni, più piccolo della categoria maschile bimbi che è riuscito a farsi valere con diversi combattimenti con atleti di quasi 12 anni e più esperienti.

“Sono fiero – dice il maestro Alessandro Caramanno – di ognuno di loro perché arrivare a vincere il primo posto o avvicinarsi al podio in categorie vastissime e piene di atleti già esperti o alla seconda o terza esperienza è un immenso successo per la nostra scuola di karate e per il grande affiatamento che si è creato in tantissimi anni di lezioni. La competizione si è svolta nei combattimenti senza esclusione di colpi”. Il Dojo Kyokushinkai Agrigento gestito dal maestro Alessandro Caramanno attualmente è operativo presso la Pinetina.

