Il “Comitato Gioeni” ha segnalato la perdurante mancanza di luce dai lampioni dell’illuminazione pubblica su parte della via Gioeni, nonché l’estendersi dell’oscurità anche in altra porzione della suddetta strada. “Tenuto conto che la mancanza di illuminazione pubblica riguarda un lungo tratto di strada, dall’ex Oviesse al II parcheggio, e che ciò comporta disagi e pericoli per i passanti, si chiede a codesto Comune di adoperarsi sollecitamente per risolvere la suesposta questione”, si legge in una nota diffusa dallo stesso Comitato.

