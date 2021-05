Trovati con arnesi da scasso dopo furto in abitazione: assolti madre e figlio

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Agata Anna Genna ha disposto l’assoluzione, “perché il fatto non sussiste”, nei confronti di S.S., 56 anni, e A.A., 35 anni, rispettivamente madre e figlio, entrambi di Agrigento, accusati di detenzione di arnesi atti allo scasso. I due sono finiti a processo dopo un furto compiuto in un’abitazione di via degli Imperatori, a San Leone, dopo la segnalazione al centralino di una residente.

La pattuglia, giunta sul posto, dopo avere fermato e identificato madre e figlio, procedendo ad una perquisizione veicolare, aveva trovato martelli, cutter e cacciavite. Da qui la denuncia e la notifica del Foglio di Via Obbligatorio per due anni. Il Tribunale, accogliendo la richiesta dell’avvocato Monica Malogioglio, ha disposto l’assoluzione nei confronti degli imputati.