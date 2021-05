Il dolce della domenica

Il dolce di oggi è creato da Di Carlo Antonino di Raffadali e dedicato alla figlia “ Gloria”.

Sablèe con farina di mandorla, croccante con crema spalmabile di pistacchio, gelèe di fragola, mousee al pistacchio , meringhe , e granella di pistacchio Dop di Raffadali.

Sablée alla mandorla:

Ingredienti per 6 persone:

240 gr di farina 00

100 gr. di zucchero un cucchiaino di miele

25 gr. farina di mandorla

100 gr burro

1 uovo e un tuorlo

buccia di limone e di arancia Bio grattugiata

un pizzico di bicarbonato o di lievito per dolci

un pizzico di sale.

Procedimento : far sabbiare( Mischiare il burro con la farina e la farina di mandorle in planetaria .

aggiungere il resto degli ingredienti e ultimare l’impasto.

Avvolgere con pellicola e far riposare in frigo.

Stendere la frolla con il mattarello, adagiare nello stampo e cuocere in forno a 180° per circa 12/15 minuti. Far raffreddare.

Gelée di fragola:

250 gr. di fragole

50 gr. di zucchero

gocce di limone

3 gr. di gelatina a fogli

Lavare e tagliare le fragole cuocere circa 10/15 minuti a fiamma bassa , aggiungere le goccie di limone e la gelatina reidratata e strizzata dall’ acqua, far raffreddare.

Croccante al pistacchio:

150 gr. di crema spalmabile al pistacchio di Raffadali

Corn flakes q.b

in una ciotola versare la crema spalmabile al pistacchio aggiungere un cucchiaino di olio di semi, mescolare bene, i corn flakes mescolare.

Mousee di Pistacchio di Raffadali DOP:

40 gr. tuorli

30 di zucchero semolato

100 gr. di latte intero

20 gr. glucosio o miele

150 gr. di cioccolato bianco

200 dl di panna fresca di pasticceria

20gr. di pasta pistacchio ( quella per fare il gelato)

5 gr. di gelatina

Montare con una frusta i tuorli con lo zucchero. far bollire il latte con il glucosio o miele e versarlo sul composto di tuorli e zucchero, far cuocere 1 minuto in modo che le uova si pastorizzano e togliere dal fuoco, aggiungere la gelatina reidratata nell’acqua e strizzata.

aggiungere il cioccolato bianco tagliato a piccoli pezzi e la pasta di pistacchio mixare il tutto con un frullatore ad immersione.

Appena il composto arriva a circa 40° aggiungere la panna semi montata , mescolare bene il tutto delicatamente, versare negli stampi e riporre in freezer .

Meringa:

50 gr. di albume

100 gr. di zucchero

Procedimento:

Montare l’albume e dopo un minuto aggiungere lo zucchero in tre step.

dressare con l’ausilio di una sac a poche dei piccoli spuntoni di meringa su una teglia con carta forno,

infornare a circa 90 gradi per circa 30/40minuti .

spegnere il forno e lasciar asciugare le meringhe .

Composizione del dolce :

Prendere la cialda della crostata , fare uno strato di nutella di pistacchio e corn flakes, uno strato di gelèe di fragole ,

adaggiarvi sopra la mousee al pistacchio ricoperta di granella di pistacchio attaccare le meringhe con un pò di cioccolato bianco fuso,

ultimare con un ciuffo di panna e un chicco di pistacchio.