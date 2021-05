Il Codacons torna a denunciare la vendita di merce contraffatta

Nuova denuncia del Codacons sui mercati abusivi di merce contraffatta lungo San Leone e il viale della Vittoria di Agrigento. Il vice presidente dell’associazione, Giuseppe Di Rosa afferma: “ Oggi di buon’ora siamo stati a San Leone ed al Viale Della Vittoria entrambe le zone pullulavano di venditori abusivi di merce contraffatta di dubbia provenienza. Assessore Picarella, ci rivolgiamo a lei per metterci a disposizione in quanto Associazione a difesa del consumatore e del territorio. Noi siamo pronti ad un incontro, per programmare assieme, una vera lotta, ai mercati abusivi di merce contraffatta, una vera lotta che ti porta a vincere una guerra e non una battaglia, si studia, si programma, si organizza e si porta a compimento chiedendo l’ausilio del Prefetto e di conseguenza del nucleo interforze, non basta parlare, pubblicizzare, mettere delle transenne, e dare la colpa agli altri o alla carenza di personale. Siano intanto multati anche gli avventori, siano apposti dei cartelli che segnalano il “reato” che si compie acquistando “merce contraffatta” di dubbia provenienza”.