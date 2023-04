Trovati batteri nell’acqua: sospesa azienda di catering

I carabinieri del Nas di Palermo, unitamente ai militari dell’Arma del Comando provinciale di Agrigento, hanno scoperto delle irregolarità in un’azienda di catering agrigentina. Il controllo ha permesso di accertare la presenza di batteri coliformi nell’acqua utilizzata per la preparazione di pasti. E per l’azienda è stata disposta la sospensione dell’attività e la sanificazione delle cisterne utilizzate per lo stoccaggio dell’acqua.

Il Nas in questi giorni sta effettuando, a livello nazionale, una approfondita serie di controlli nelle mense degli ospedali e delle strutture sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali, e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza alimentare e dei vincoli stabiliti nei contratti. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio.