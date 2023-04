Al Città dei Templi il Concordia è di cioccolato da gustare.

Il Tempio della Concordia emblema della città riprodotto in coccolato modicano grazie Elisa Corallo, la scultrice e decoratrice che ha plasmato, scolpito, decorato il dolce tempio per la Pasqua al centro commerciale. Una riproduzione in scala, ci tiene a sottolineare l’artista: «È tutto in proporzione uno a cento — spiega —. Ho proceduto per blocchi di cioccolato, componendo di volta in volta, nella sue varie parti».