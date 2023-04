Campobello. Finanzianti fondi a imprenditori

Lo scorso anno al Comune di Campobello di Licata è stato riconosciuto un contributo statale di euro 100.000 per le cosiddette “Aree marginali” da destinare ad imprese per nuove attività (euro 80.000) e a famiglie che trasferiscono la residenza a Campobello,

compartecipando alle spese per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione (euro 20.000).

Dopo avere istruito le richieste presentate sono stati emessi due provvedimenti di concessione di finanziamento a fondo perduto per circa euro 78.000 ad imprenditori locali per l’apertura di due attività.

“Siamo felici di questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco Antonio Pitruzzella – e auguriamo alle due future imprese un grande in bocca al lupo: che siano anch’esse traino per la nostra economia”. “Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro settore sviluppo economico per l’essenziale lavoro svolto nel raggiungimento di questo risultato – conclude il sindaco -. Ricordiamo che per le somme destinate a chi trasferisce la residenza a Campobello, la richiesta può essere presentata entro il prossimo 30 aprile”. Al Comune, pertanto, presentazione di istanze per il “I Fondi di sostegno ai Comuni marginali”. E’ di circa 102 mila euro il fondo di sostegno per l’ente di campobellese. La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, infatti, ha stabilito di promulgare l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste ai Comuni cosiddetti “marginali”, previste dal “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. Una risorsa prevista ammonta a 21.987,98 euro, per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne a titolo di concorso per le spese di acquisto o di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Sono state previste, altresì, 80 mila euro, per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole.