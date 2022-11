Trovati alticci alla guida, denunciati tre automobilisti

Tre automobilisti sono stati “pizzicati” ubriachi, in territorio di Agrigento. Due sono ragazze. Si tratta di una trentenne casalinga di Licata, e di una ventenne studentessa universitaria di Favara. Entrambe sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Oltre alle due donne, per lo stesso reato, è stato denunciato un impiegato ventitreenne, anche lui favarese.

Ai tre automobilisti è stata ritirata la patente di guida. Sono stati fermati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito di controlli sulle strade del centro cittadino, e a San Leone, per prevenire, e scongiurare gravi incidenti stradali.

Soprattutto nei pressi dei luoghi della movida, dove si tende ancora di più a consumare alcolici. Nell’ambito del medesimo contesto, un trentaquattrenne di Agrigento, è stato trovato in possesso di 1,1 grammi di cocaina. E per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti.