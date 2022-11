L’ultima manifestazione risale al 2019: dopo tre anni torna la festa del mandorlo in fiore ad Agrigento. Dal 5 al 12 marzo, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, la città si riappropria della kermesse.

Colori e tradizioni, dunque, torneranno ad incontrarsi ad Agrigento per una festa che da anni fa parlare di se in tutto il mondo. Programma, organizzatori e modalità… presto gli aspetti saranno chiariti.