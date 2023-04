Trovati a spacciare nel centro storico: denunciati due 25enni

Fermati per un controllo nel centro storico di Agrigento, sono stati trovati in possesso di 90 grammi di hashish e la somma di 150 euro. Due venticinquenni gambiani, residenti in città, ed entrambi operai e in possesso del permesso di soggiorno, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina. Sequestrata la droga e i soldi, la perquisizione è stata estesa nell’abitazione dei due, in viale Cannatello, nel corso della quale, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Le indagini non sono ancora concluse, e mirano, a risalire al fornitore, che ha approvvigionato di hashish i due gambiani.