Colpi di pistola contro attività di prodotti ittici

Due colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’attività commerciale di prodotti ittici, in via Gela, a Licata. E’ successo durante le ore notturne. Dell’attività investigativa si stanno già occupando i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno rinvenuto e sequestrato i due bossoli. L’episodio ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza lungo la via Gela. Non filtrano indiscrezioni in merito.