Movida, musica ad alto volume: i residenti chiamano le forze dell’ordine

Ci risiamo con la musica ad alto volume, sabato notte, in alcuni locali della movida del centro di Agrigento. I residenti si sono rivolti al 112. Sono intervenuti, poiché impegnati nel servizio di vigilanza alla movida, i poliziotti e i carabinieri, e ai titolari di due locali è stata fatta spegnare la musica. La presenza interforze fra i locali e le vie affollate del centro come deterrente per risse e disordini, sabato sera, ancora una volta è stata sufficiente per impedire brutti episodi. E’ andata male, invece, a molti automobilisti che hanno lasciato la macchina in divieto e, al ritorno, hanno trovato la multa sul parabrezza.