Trovati 6 lavoratori “in nero” in un cantiere: denunciati due imprenditori, e multe per oltre 90 mila euro

Sei lavoratori “in nero”, su sei presenti, e i titolari delle imprese impegnati nei lavori, non si sarebbero preoccupati – avrebbero dunque omesso – della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, della mancata formazione e informazione sui rischi degli operai, non avevano consegnato i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, non avevano redatto il Piano operativo di sicurezza, e nel cantiere non era stata collocata l’obbligatoria e idonea recinzione.

Due imprenditori di Agrigento, un cinquantacinquenne, e un cinquantaduenne, agrigentini, che si stavano occupando di lavori edili per la ristrutturazione di un locale a San Leone, sono stati denunciati, e le attività imprenditoriali sono state sospese. Inoltre sono state elevate ammende per 60.648 euro, e sanzioni amministrative per 30.802 euro.

Ad effettuare i controlli al cantiere edile sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento, assieme al nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento.