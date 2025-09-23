Sembrerebbero esserci pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio di un’autovettura divampato in via XX Settembre a Licata, nella notte tra domenica e ieri. Danneggiata dal fuoco una Fiat Bravo, di proprietà di un pensionato licatese settantenne. Alla vista delle fiamme e del fumo, lo stesso proprietario e alcuni residenti, senza aspettare l’arrivo dei soccorritori, si sono precipitati in strada.

Con l’utilizzo di mezzi di fortuna hanno domato le fiamme prima che avvolgessero per intero la vettura. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Licata. Nel corso del sopralluogo sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

