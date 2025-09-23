Un incendio di origine incerta ha completamente carbonizzato il veicolo, Volkswagen T-Roc, di un impiegato raffadalese di 33 anni. Il rogo è scoppiato nella notte fra domenica e ieri. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Compagnia di Agrigento.

I pompieri hanno spento il rogo. Per la T-Roc c’è stato però ben poco da fare, la macchina è andata distrutta. Vigili del fuoco e militari dell’Arma, nel corso del sopralluogo, non hanno rinvenuto tracce di benzina, né bottigliette o taniche. Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp