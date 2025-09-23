È tornato a casa il piccolo Cristian, 7 anni, il bambino favarese rimasto gravemente ferito nelle scorse settimane in seguito ad un incidente in bicicletta. Il piccolo ha lasciato l’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Per lui inizia adesso una lunga e faticosa fase di riabilitazione, ma potrà farlo nella sua città e con la sua famiglia. “Lo riabbracciamo simbolicamente a nome della città e auguriamo a lui e ai suoi cari che tutto questo rimanga un brutto e lontano ricordo”, afferma sui social il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

