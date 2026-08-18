Si conclude nella maniera più tragica la scomparsa della sessantanovenne Luigia Narbone. La donna, di cui non si avevano più notizie da giovedì scorso, è stata ritrovata senza vita, nell’area della linea ferroviaria a monte di via Cilea a Canicattì.

Le ricerche sono state fatte da carabinieri, polizia, vigili urbani, vigili del fuoco e protezione civile. E’ stato anche impiegato l’elicottero dell’Arma che ha fatto più perlustrazioni sia sulle aree urbane che su quelle di campagna.

Numerose le segnalazioni, arrivate alle forze dell’ordine, che sono state vagliate.

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