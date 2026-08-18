Il procuratore capo di Gela Salvatore Vella (nella foto) e il sostituto procuratore Lucia Caroselli hanno fatto notificare l’avviso di conclusione della indagini nei confronti di tre persone di una ditta di autotrasporti, per una presunta evasione fiscale e false compensazioni, per circa un milione di euro.

Si tratta di un 43enne di Gela, rappresentante legale della società, di un 49enne di Raffadali e di un 47enne di Agrigento. Questi ultimi sono gli amministratori di fatto dell’azienda. La ditta ha sede nel popoloso centro nisseno.

Per gli inquirenti i vertici della società non avrebbero versato le somme dovute per gli anni di imposta 2020, 2022 e 2023. Contestato anche l’omesso versamento dell’Iva pari a 295.677 euro per il 2021 e di 666.681 euro per il 2022. Con la conclusione delle indagini la Procura di Gela si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

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