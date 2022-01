Trovata morta in casa, nessuno aveva sue notizie da alcuni giorni

Non si avevano più notizie da alcuni giorni, ed è stata trovata morta in casa. Una sessantottenne di Agrigento che viveva da sola, in una abitazione di via Callicratide, è deceduta quasi sicuramente per un malore improvviso. Sono stati i vicini, e un familiare, temendo che le fosse successo qualcosa che ieri mattina, hanno deciso di allertare i soccorsi.

Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, l’ambulanza del 118, e i vigili del fuoco del Comando provinciale. I pompieri hanno aperto la porta d’ingresso. Appena entrati hanno rinvenuto il corpo senza vita della proprietaria di casa.

Dall’ispezione cadaverica del medico legale e del personale sanitario il decesso potrebbe essere avvenuto alcuni giorni fa, in seguito ad un malore.