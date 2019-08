Trovata in possesso di cocaina, denunciata una ragazza

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, in collaborazione con i colleghi del Reparto prevenzione crimine di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà una venticinquenne di Canicattì, trovata in possesso di quasi 11 grammi di cocaina. In particolare il personale di polizia, nel transitare nel centro cittadino ha notato due ragazze, che alla vista degli agenti, cercavano di eludere il controllo.

Tentavano di allontanarsi, ed una delle due gettava per terra un involucro di plastica, che veniva immediatamente recuperato. Gli agenti riuscivano a bloccare le due ragazze, e veniva accertato, che l’involucro conteneva circa 11 grammi di cocaina. Dunque la ragazza è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi i risultati conseguiti alla fine del servizio straordinario del territorio: tre posti di controllo, due posti di blocco, 104 persone identificate e controllate, 55 autovetture controllate, 12 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, 25 punti patente decurtati, 2 veicoli sequestrati, 3 controlli amministrativi presso esercizi pubblici, 12 controlli a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.