“Scuole sicure 2019/2020”, Firetto e Caputo firmano protocollo d’intesa

È stato sottoscritto dal prefetto di Agrigento Dario Caputo e dal sindaco Lillo Firetto il protocollo d’intesa che dà l’avvio al progetto “Scuole sicure 2019/2020”. L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo per la Sicurezza Urbana, é finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Per la realizzazione del progetto viene concesso il contributo di 34.153,89 euro al Comune di Agrigento, che era stato inserito nell’elenco dei 100 Comuni selezionati per l’accesso alle risorse. Il progetto prevede la collaborazione diretta della Polizia Municipale che avvierà una serie di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’uso di droghe nelle scuole. “Cominceremo l’anno scolastico con questa importante novità – ha commentato il sindaco – perché è necessario che il luogo in cui vengono formati i nostri ragazzi sia protetto e sereno. Abbiamo presentato la nostra istanza lo scorso anno e ora potremo garantire la tranquillità degli alunni e delle famiglie tenendo lontani malviventi e malintenzionati con un servizio di controllo continuo”.