Il centrocampista Giuseppe Pirrone è un giocatore dell’Akragas

L’Akragas piazza un altro importantissimo colpo di mercato per il campionato di Eccellenza 2019/2020. La Società del Presidente Giovanni Castronovo annuncia con soddisfazione di aver perfezionato l’ingaggio dell’esperto centrocampista centrale Giuseppe Pirrone, nato ad Alcamo il 13 maggio del 1986. Il calciatore arriva dall’ACR Messina in serie D, ma nel corso della sua lunga carriera ha indossato anche le maglie di Trapani ed Ascoli in serie B. Pirrone, oggi pomeriggio, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e domenica sarà a disposizione dell’allenatore Corrado Mutolo per la partita di Coppa Italia contro la Pro Favara. Il presidente Giovanni Castronovo dichiara: “Abbiano ingaggiato un altro top player per la categoria. Pirrone è un grandissimo giocatore. Siamo davvero soddisfatti di aver regalato questo “fuoriclasse” ai nostri tifosi. Con lui l’Akragas è ancora più forte”.